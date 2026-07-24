RBC Capital Markets: Sector Perform für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die hohen Gewinne dürften aber im Gegenzug weiter auf die erzielbaren Rückversicherungsprämien drücken.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 15:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 504,00 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 220 620 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 6,1 Prozent nach. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT



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