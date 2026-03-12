BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie auf dem Prüfstand
|
12.03.2026 10:34:48
RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:18 Uhr 0,9 Prozent auf 80,08 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,39 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 432 866 BMW-Aktien gehandelt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 14,0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|81,74
|0,54%
