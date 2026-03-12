BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Aktie auf dem Prüfstand 12.03.2026 10:34:48

RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

BMW-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:18 Uhr 0,9 Prozent auf 80,08 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,39 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 432 866 BMW-Aktien gehandelt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 14,0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Maksim Toome / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

Analysen zu BMW AG

12.03.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 BMW Outperform Bernstein Research
12.03.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 81,74 0,54% BMW AG

