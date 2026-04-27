RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Branchenveranstaltung in China mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Im Fokus habe - wie schon bei der US-Technologiemesse CES im Januar - der vollelektrische und für den chinesischen Markt gebaute iX3 gestanden, schrieb Tom Narayan am Montag. Die Münchener sähen das Modell als entscheidend für ihr Ziel an, Marktanteile in China zurückzugewinnen. Mit Reichweite und Ladegeschwindigkeit solle das Modell mit Teslas Model Y sowie Xiaomis YU7 konkurrieren können, der Preis werde aber höher ausfallen. Seine Gespräche auf der Veranstaltung hätten signalisiert, dass die Marke BMW in China immer noch einen guten Ruf habe und von Negativ-Schlagzeilen bei Xiaomi profitieren könnte. /rob/gl/ag





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 10:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 79,64 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94 300 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 14,5 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:29 / EDT





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