RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Hannover Rück-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:41 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 258,00 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 8,53 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 18 822 Hannover Rück-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 3,1 Prozent ein. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Hannover Rück wird am 11.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:45 / EDT



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