Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktie bewertet 17.07.2026 09:39:06

RBC Capital Markets: Siemens Healthineers-Aktie erhält Outperform

RBC Capital Markets: Siemens Healthineers-Aktie erhält Outperform

Siemens Healthineers-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Natalia Webster genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 35,29 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 27,51 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60 611 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19,5 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Siemens AG

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