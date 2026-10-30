Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktienbewertung
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30.10.2026 17:34:47
RBC Capital Markets: Underperform-Note für Beiersdorf-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 67 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf die Klebstoffsparte Tesa sicherlich nicht vorhergesehen, doch die Gefahr eines Umsatz- und Margendrucks, sollte diese Situation anhalten, bereite ihn Sorgen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er frage sich zudem, warum der Konsumgüterkonzern seine Prognosespanne nicht zumindest erweitert habe, um dieser Gefahr Rechnung zu tragen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 17:18 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 82,56 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 12,79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 146 017 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 10,7 Prozent nach. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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