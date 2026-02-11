Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bewertung im Blick 11.02.2026 10:43:51

RBC Capital Markets verleiht Commerzbank-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

RBC Capital Markets verleiht Commerzbank-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Die Commerzbank-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe eine gute Ertragsdynamik verzeichnet, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Der Jahresausblick entspreche den Markterwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie musste um 10:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 33,62 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 1 764 849 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 6,9 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: mf,Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten