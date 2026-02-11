RBC Capital Markets verleiht Commerzbank-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Die Commerzbank-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe eine gute Ertragsdynamik verzeichnet, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Der Jahresausblick entspreche den Markterwartungen.

Die Commerzbank-Aktie musste um 10:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 33,62 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 1 764 849 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 6,9 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST



