RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 490 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzung für den Gewinn je Aktie des Rückversicherers in diesem Jahr erhöht, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei auf geringere Katastrophenschäden im Bereich der Sach- und Unfallversicherung, bei Spezialversicherungen (GSI) und bei der Erstversicherungstochter Ergo zurückzuführen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 14:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 516,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 3,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69 008 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,7 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 07.08.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT





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