Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Siemens Energy-Analyse im Blick 14.01.2026 10:58:47

RBC Capital Markets verleiht Siemens Energy-Aktie Outperform in jüngster Analyse

RBC Capital Markets verleiht Siemens Energy-Aktie Outperform in jüngster Analyse

RBC Capital Markets hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 129,15 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 16,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 220 727 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten