RBC Capital Markets verleiht Siemens Energy-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 129,15 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 16,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 220 727 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

