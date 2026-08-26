Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Siemens Energy-Analyse im Fokus
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26.08.2026 10:01:47
RBC Capital Markets verleiht Siemens Energy-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:45 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 151,68 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 31,86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 269 138 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Siemens Energy-Papier um 26,5 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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