RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für die Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitierten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 16:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 136,95 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 16,83 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 603 198 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19,0 Prozent nach unten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST



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