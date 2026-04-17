Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktuelle Analyse im Blick 17.04.2026 16:28:47

RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

Das Siemens Healthineers-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Natalia Webster unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass Siemens das Szenario eines längeren Abspaltungsprozesses für den Medizintechnikkonzern bestätigt habe, dürfte die Anleger enttäuschen, auch wenn viele mit Blick auf den Alternativplan eines schnelleren Ablaufs skeptisch gewesen seien, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Wenn das Unternehmen die für das zweite Halbjahr avisierte Umsatz- und Margenverbesserung schaffe, könnte das den Aktienkurs aber mittelfristig unterstützen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 16:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 39,14 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 40,52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 645 264 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 10,8 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:13 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,testing / Shutterstock.com

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