RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe enttäuscht, wofür nicht nur die Luxusmarke La Prairie verantwortlich sei, sondern auch Nivea, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2024 bleibe hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen setze sich zwar traditionell konservative Ziele, doch das mittelfristige Ziel eines profitablen Wachstums im Konsumgeschäft klinge deutlich anders als die in den vergangenen Jahren ausgegebenen Margensteigerungsziele von mehr als 0,5 Prozent per annum.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:57 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 132,90 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 14,22 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 240 032 Beiersdorf-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 gab die Aktie um 2,1 Prozent nach. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:42 / EST





