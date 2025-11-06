Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Papier unter der Lupe
|
06.11.2025 09:30:08
RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse
Die Commerzbank-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 31,84 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3,64 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 706 347 Commerzbank-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 107,7 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:23
|Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel auf 36 Euro an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform" (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Commerzbank-Analyse: Verkaufen-Bewertung für Commerzbank-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP 2: Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG