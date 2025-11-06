Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Papier unter der Lupe 06.11.2025 09:30:08

RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform

RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform

Die detaillierte Analyse des Commerzbank-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 31,84 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3,64 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 706 347 Commerzbank-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 107,7 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

