RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Im Vergleich mit den Konkurrenten sei der Umsatz des deutschen Baustoffkonzerns einen Tick schlechter ausgefallen, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das wiederkehrende operative Ergebnis (Ebitda) habe der Konsensschätzung entsprochen.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 09:08 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 96,58 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 37,71 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37 660 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte die Heidelberg Materials-Aktie um 23,0 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 30.07.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 02:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 02:11 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.