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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktie auf dem Prüfstand 20.04.2026 12:19:47

RBC Capital Markets: Zalando-Aktie erhält Outperform

RBC Capital Markets: Zalando-Aktie erhält Outperform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Zalando-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Richard Chamberlain.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:00 Uhr um 1,7 Prozent auf 23,14 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 29,65 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 208 843 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 8,7 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 06.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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