Alfa Laval AB Aktie

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WKN: 577335 / ISIN: SE0000695876

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Experten-Prognosen 03.07.2026 09:47:00

RBC hebt Kursziel für Siemens Energy auf 210 Euro an - Aktie steigt

RBC hebt Kursziel für Siemens Energy auf 210 Euro an - Aktie steigt

Die kanadische Bank RBC hebt das Kursziel für Siemens Energy leicht an und bestätigt die Einstufung "Outperform".

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius.

Die Siemens Energy-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,65 Prozent auf 166,90 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Weitere Links:

Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research

Bildquelle: Siemens Energy AG

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