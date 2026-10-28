RBC Aktie
ISIN: US74925R1077
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28.10.2026 01:10:00
RBC Says SpaceX Stock Has 50% Upside. S&P Global Just Warned About Its Hidden AI Debt. Here's Who I Think Is Right.
Last week, analysts at RBC and S&P Global released arguably opposing takes on Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), aka SpaceX. While the sell-side firm (RBC) reiterated its bullish view on SpaceX -- a space stock and one of the top artificial intelligence (AI) stocks -- the analysis from the ratings agency suggests it may be time to exercise caution.
There is substance to RBC's bull case, but S&P Global's warning regarding hidden AI debt at hyperscalers suggests investors should tread carefully.
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