Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Analystenstimme
|
02.10.2026 16:38:00
RBC senkt Ziel für Commerzbank-Aktie - höhere Risiken im Blick
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar.
Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,94 Prozent auf 39,03 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images
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