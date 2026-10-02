Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Analystenstimme 02.10.2026 16:38:00

RBC senkt Ziel für Commerzbank-Aktie - höhere Risiken im Blick

RBC senkt Ziel für Commerzbank-Aktie - höhere Risiken im Blick

Die Commerzbank-Aktie gerät nach einer Neubewertung durch RBC unter Druck. Die kanadische Bank senkt das Kursziel und stuft die Aktie zurück.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar.

Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,94 Prozent auf 39,03 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

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