RBI-Aktie bricht um 23% ein: Ukraine-Krieg belastet - Erste Group-Aktie fällt zweistellig

In Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die Bankenwerten am Donnerstagnachmittag europaweit massive Kursverluste hinnehmen müssen.

Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) brachen an der Wiener Börse letztlich um beachtliche 23,14 Prozent auf 16,31 Euro ein und rutschten damit auf das niedrigste Kursniveau seit etwa einem Jahr ab. Die RBI ist sowohl in der Ukraine als auch in Russland stark vertreten.

Auch die Titel der Erste Group fielen am heimischen Aktienmarkt zweistellig und büßten massive 12,43 Prozent auf 32,40 Euro ein. Die Aktie der Bank-Austria-Mutter UniCredit sackte an der Mailänder Börse um 13,49 Prozent auf 12,118 Euro ab. In Russland erzielt die UniCredit rund drei Prozent ihrer Erträge. Die EU erwägt nach dem militärischen Angriff Sanktionen gegenüber russischen Banken.

Die 27 EU-Staaten wollen sich bei ihrem Krisengipfel am Donnerstagabend im Grundsatz auf neue Sanktionen gegen Russland verständigen. Diese werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den EU-Finanzmärkten stoppen.

Die RBI meinte heute in einer Stellungnahme: "Wir hatten bis zuletzt auf eine diplomatische Lösung gehofft, uns aber gleichzeitig auf verschiedene Szenarien, darunter auch eines militärischen Konflikts, vorbereitet. Dennoch hoffen wir, dass die Parteien wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren." Heute sei es noch verfrüht, die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklungen abzuschätzen.

Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Mio. Euro an Vorsorgen zurückgelegt. Das Kreditvolumen lag im Vorjahr in Russland bei 11,6 Mrd. Euro, in der Ukraine bei 2,2 Mrd. Euro. Den Marktanteil in Russland hatte RBI-Chef Johann Strobl Anfang Februar mit unter 2 Prozent beziffert.

