Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Firmenkredite
|
11.06.2026 21:16:00
RBI-Aktie fester: Kapitalbasis durch milliardenschwere Verbriefung gestärkt
Die Transaktion umfasse vor allem Firmenkredite in Österreich, der Slowakei, Deutschland und Tschechien, teilte das Institut am Donnerstag mit. Auf Konzernebene werde die harte Kernkapitalquote (CET1) dadurch um etwa 16 Basispunkte steigen. Auf die Kundenbeziehungen habe der Risikotransfer keine Auswirkungen.
Bei dem Geschäft übernehmen internationale Investoren das Ausfallrisiko für eine mittlere Tranche, während die Bank das Risiko für die vor- und nachrangigen Papiere behält.
Die RBI-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 1,8 Prozent höher bei 48,60 Euro.
rst(APA)
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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