Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Firmenkredite 11.06.2026 21:16:00

RBI-Aktie fester: Kapitalbasis durch milliardenschwere Verbriefung gestärkt

RBI-Aktie fester: Kapitalbasis durch milliardenschwere Verbriefung gestärkt

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat zur Stärkung ihrer Kapitaldecke ein Kreditportfolio im Volumen von 3,3 Milliarden Euro verbrieft.

Die Transaktion umfasse vor allem Firmenkredite in Österreich, der Slowakei, Deutschland und Tschechien, teilte das Institut am Donnerstag mit. Auf Konzernebene werde die harte Kernkapitalquote (CET1) dadurch um etwa 16 Basispunkte steigen. Auf die Kundenbeziehungen habe der Risikotransfer keine Auswirkungen.

Bei dem Geschäft übernehmen internationale Investoren das Ausfallrisiko für eine mittlere Tranche, während die Bank das Risiko für die vor- und nachrangigen Papiere behält.

Die RBI-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 1,8 Prozent höher bei 48,60 Euro.

rst

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie springt erneut an: Neuer Kurs begeistert Anleger
Übernahmecoup bei HUGO BOSS: Frasers greift nach dem Modekonzern - Aktie gewinnt
Mercedes-Benz setzt auf Kooperation mit Drohnen-Start-up Tytan Technologies - Aktie klettert

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten