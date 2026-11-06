Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Übernahme
|
06.11.2026 09:34:00
RBI-Aktie gesucht: Raiffeisen Bank International hält 96,79 Prozent aller Addiko-Aktien
Für die Übernahme wurden bankaufrichtsrechtliche Freigaben in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina beantragt. Für Serbien sei das Verfahren bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Allerdings behält die RBI die Addiko-Tochterbanken in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro zunächst. Diese hätten der serbischen Alta Group übertragen werden sollten, doch verlor diese ihre Banklizenz. Der "Carve-out" war Teil der Vereinbarung zwischen der Alta Group und der RBI im Übernahmepoker mit der slowenischen NLB. Ursprünglich wäre die RBI nur mit den Addiko-Gesellschaften in Österreich, Kroatien und Slowenien verschmolzen.
Alle Vollzugsbedingungen müssen bis Mai 2027 erfüllt sein
Die kartellrechtlichen Freigaben wurden bereits von allen zuständigen Behörden mit Ausnahme jener in Albanien und Bosnien-Herzegowina erteilt. Angemeldet wurde die Transaktion in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Kosovo und Albanien angemeldet. Alle Vollzugsbedingungen für die Transaktion müssen bis 14. Mai 2027 erfüllt sein. Nach Abwicklung des Angebots wird die RBI 18.688.557 Aktien an Addiko halten. Dies entspricht 95,74 Prozent des gesamten derzeitigen Grundkapitals von Addiko.
Die börsennotierte Addiko ist die Nachfolgebank der Balkantöchter der Kärntner Skandalbank Hypo Alpe Adria, die nach einer Reihe von Spekulationsskandalen von der Republik Österreich verstaatlicht und abgewickelt wurde.
In Wien steigt die RBI-Aktie zwischenzeitlich um 0,34 Prozent auf 59,15 Euro.APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
00:05
|EQS-News: RBI: Announcement of the result of the voluntary public tender offer for all Addiko shares following expiration of the grace period (EQS Group)
|
00:05
|EQS-News: RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist (EQS Group)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|09:25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|09:25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|24,00
|-0,41%
|Raiffeisen
|59,05
|0,17%