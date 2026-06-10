Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Bieterkampf
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10.06.2026 17:55:00
RBI-Aktie gewinnt: Raiffeisen Bank International sichert sich über die Hälfte der Addiko-Anteile
Die Annahmefrist für die Addiko-Aktionäre läuft noch bis zum 22. Juli. Die RBI bietet 26,50 Euro je Aktie. Die Konkurrentin, die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB), übertraf Anfang Juni das Angebot der RBI um gut ein Viertel mit 33,50 Euro je Addiko-Aktie in bar inklusive Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko schlugen sich jedoch auf die Seite der RBI und empfahlen den Aktionären deren Angebot zur Annahme. Sie begründeten dies mit einer höheren Transaktionssicherheit, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, das Offert der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.
Das erhöhte Angebot der NLB wurde laut Sprecher der slowenischen Bank von der Übernahmekommission genehmigt und soll voraussichtlich am Donnerstag veröffentlicht werden. Danach haben Addiko-Aktionäre, die das Angebot der RBI bereits angenommen haben, das Recht, ihre Annahmeerklärungen bis spätestens vier Börsentage vor Ende der Annahmefrist zu widerrufen und ihre Aktien im Rahmen des Angebots der NLB anzubieten, hieß es.
Die RBI-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 0,79 Prozent höher bei 47,74 Euro, während sich die Addiko-Titel 1,52 Prozent schwächer zeigten bei 26,00 Euro.
rst/kre
APA
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