Bank Polska Kasa Opieki Aktie
WKN: 914910 / ISIN: PLPEKAO00016
|Firmenkundengeschäft
|
28.09.2026 13:15:00
RBI-Aktie in Rot: Kooperation mit polnischer Bank Pekao
Die RBI und die polnische Bank Pekao haben am Montag eine Kooperation im Firmenkundengeschäft bekannt gegeben. Die beiden Banken wollen einander künftig Unternehmenskunden vermitteln. Damit soll RBI-Kunden ein einfacherer Zugang zum polnischen Markt verschafft werden, während Kunden der Bank Pekao einen direkteren Zugang zum österreichischen, tschechischen und rumänischen Markt bekommen.
Auch die Raiffeisenbank Tschechien und die Raiffeisen Bank Rumänien sind den Angaben zufolge an der Kooperation beteiligt. Die RBI hat ihr eigenes Polen-Geschäft im Jahr 2018 verkauft. Seit vielen Jahren kämpft die Bank in dem Land mit zahlreichen Gerichtsstreitigkeiten rund um Schweizer-Franken-Kredite. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 gab es noch Rückstellungen für aushaftende Schweizer-Franken-Kredite in Polen in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.
Im Wiener Handel zeigt sich RBI-Aktie zeitweise 1,55 Prozent tiefer bei 63,70 Euro.
bel/kre
APA
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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