Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Weniger verdient
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05.05.2026 17:53:00
RBI-Aktie letztlich im Minus: Gewinn im 1. Quartal auf 209 Millionen Euro gesunken
Die Kernerträge wuchsen um fünf Prozent auf 1.596 Mio. Euro - aufgeteilt auf 1.076 Mio. Zinsüberschuss (1.046 Mio. in der Vorjahresperiode) und 520 Mio. Provisionsüberschuss (466 vor einem Jahr). Die Verwaltungsaufwendungen stiegen auch, allerdings nicht im gleichen Ausmaß - von 850 auf 896 Mio. Euro. Die Kundenkredite sind in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber der Vorjahresperiode um drei Prozent auf 105 Mio. Euro gestiegen.
Verluste in Russland
Inklusive dem Geschäft in Russland betrug das Konzernergebnis im ersten Jahresviertel 470 Mio. Euro - ein Rückgang um rund 33 Prozent nach 705 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das Betriebsergebnis reduzierte sich in diesem Fall um zehn Prozent auf 1.140 Mio. Euro. "Unter Einbeziehung des Periodenergebnisses sowie des vollständigen Verlusts des Nettovermögens bei Entkonsolidierung der russischen Einheiten ergäbe sich für die RBI eine harte Kernkapitalquote von 14,9 Prozent verglichen mit 17,7 Prozent, wenn die russischen Geschäftstätigkeiten einbezogen bleiben", heißt es im Quartalsbericht.
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 sei weitgehend bestätigt worden, heißt es am Dienstag. Ohne Russland rechnet die Bank mit einem Zinsüberschuss von 4,4 Milliarden Euro und einem Provisionsüberschuss von 2,1 Mrd. Euro.
Die RBI-Aktie bricht in Wien letztlich 4,05 Prozent auf 43,12 Euro ein.
APA
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