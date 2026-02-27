Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Personalie
|
27.02.2026 17:54:00
RBI-Aktie letztlich leichter: Brunner als Vorständin der Bank verlängert
Damit stehe die künftige Zusammensetzung des Gesamtvorstandes fest, so Aufsichtsratschef Erwin Hameseder laut Aussendung.
Der Vorstand der Raiffeisen Bank International (RBI) wird sich demnach ab 1. Juli 2026 aus Michael Höllerer (CEO), Marie-Valerie Brunner (CIB Customer Coverage), Andreas Gschwenter (CIO), Kamila Makhmudova (CFO), Hannes Mösenbacher (CRO) und Rainer Schnabl (CIB Products & Solutions) zusammensetzen.
In Wien verlor die RBI-Aktie schließlich 1,31 Prozent auf 42,26 Euro.
APA
Raiffeisen Bank International
