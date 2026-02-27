Raiffeisen Aktie

Personalie 27.02.2026 17:54:00

RBI-Aktie letztlich leichter: Brunner als Vorständin der Bank verlängert

RBI-Aktie letztlich leichter: Brunner als Vorständin der Bank verlängert

Das Mandat von Marie-Valerie Brunner als Vorstandsmitglied der RBI ist am Donnerstag vom Aufsichtsrat um fünf Jahre verlängert worden.

Damit stehe die künftige Zusammensetzung des Gesamtvorstandes fest, so Aufsichtsratschef Erwin Hameseder laut Aussendung.

Der Vorstand der Raiffeisen Bank International (RBI) wird sich demnach ab 1. Juli 2026 aus Michael Höllerer (CEO), Marie-Valerie Brunner (CIB Customer Coverage), Andreas Gschwenter (CIO), Kamila Makhmudova (CFO), Hannes Mösenbacher (CRO) und Rainer Schnabl (CIB Products & Solutions) zusammensetzen.

In Wien verlor die RBI-Aktie schließlich 1,31 Prozent auf 42,26 Euro.

APA

