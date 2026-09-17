Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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17.09.2026 09:48:06
RBI-Aktie nach Russland-Vorwürfen unter Druck - Bank sieht irreführende Aussagen
Ein Bericht eines als Shortsellers definierten Unternehmens wirft der Bank vor, die Umgehung von Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea zu ermöglichen. Die Bank bestreitet dasWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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