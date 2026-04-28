Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Bankengruppen
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28.04.2026 09:34:00
RBI-Aktie stabil: VKI geht gegen wegen Fondsprovisionen gegen weitere Banken vor
Mit einigen Bankengruppen gab es dazu bereits eine außergerichtliche Einigung, erinnert der VKI am Dienstag in einer Aussendung. Nun starte eine Aktion für weitere Banken. Betroffene sollen Ansprüche anmelden.
Konkret geht der VKI laut Aussendung nun gegen die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft, die Raiffeisen Bank International AG (inklusive Raiffeisen Zentralbank), die Kathrein Privatbank, die Schoellerbank, die Hypo-Bank Burgenland, die Schelhammer Capital Bank, die Hypo Oberösterreich, die Hypo Tirol, das Bankhaus Carl Spängler und die Hypo Vorarlberg vor.
Wer bis zum 31.12.2017 ein Fondsprodukt über eine dieser Banken vermittelt bekommen hat, kann sich kostenlos beim VKI für die Sammelaktion anmelden. Der VKI werde die Ansprüche prüfen und allenfalls bei den Banken eine außergerichtliche Lösung suchen, heißt es in der Aussendung.In Wien notiert die RBI-Aktie zeitweise 0,27 Prozent höher bei 44,24 Euro.
APA
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International AG
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