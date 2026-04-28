Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bankengruppen 28.04.2026 09:34:00

RBI-Aktie stabil: VKI geht gegen wegen Fondsprovisionen gegen weitere Banken vor

RBI-Aktie stabil: VKI geht gegen wegen Fondsprovisionen gegen weitere Banken vor

Der VKI geht gegen weitere Banken vor, die für die Vermittlung von Fonds Bestandsprovisionen kassiert, aber nicht den Kunden offengelegt haben.

Mit einigen Bankengruppen gab es dazu bereits eine außergerichtliche Einigung, erinnert der VKI am Dienstag in einer Aussendung. Nun starte eine Aktion für weitere Banken. Betroffene sollen Ansprüche anmelden.

Konkret geht der VKI laut Aussendung nun gegen die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft, die Raiffeisen Bank International AG (inklusive Raiffeisen Zentralbank), die Kathrein Privatbank, die Schoellerbank, die Hypo-Bank Burgenland, die Schelhammer Capital Bank, die Hypo Oberösterreich, die Hypo Tirol, das Bankhaus Carl Spängler und die Hypo Vorarlberg vor.

Wer bis zum 31.12.2017 ein Fondsprodukt über eine dieser Banken vermittelt bekommen hat, kann sich kostenlos beim VKI für die Sammelaktion anmelden. Der VKI werde die Ansprüche prüfen und allenfalls bei den Banken eine außergerichtliche Lösung suchen, heißt es in der Aussendung.

In Wien notiert die RBI-Aktie zeitweise 0,27 Prozent höher bei 44,24 Euro.

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien in Rot: RBI will Wiener Addiko Bank übernehmen
Aktien von RBI und Addiko beflügelt: Bieterkampf um Addiko Bank geht in die nächste Runde
Commerzbank-Aktie zieht an: Bafin verbietet unsachliche Werbung bei UniCredit

Bildquelle: Raiffeisen Bank International AG

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten