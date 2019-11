RBI-Aktie verliert: Chef der RBI-Ukraine-Tochter Aval von Behörden befragt

Alexander Pysaruk, seit Oktober CEO der Aval-Bank, Ukraine-Tochter der RBI, ist am Montag von der ukrainischen Anti-Korruptionsbehörde befragt worden.

Thema sei die Abwicklung der ukrainischen VAB-Bank gewesen, in der Pysaruk 2014 als stellvertretender Chef der ukrainischen Nationalbank involviert war, sagte Martin Grüll, Finanzchef der RBI und Aufsichtsratschef der Aval Bank, am Dienstag zur APA.

Grüll betonte, dass es in der Aval Bank keine Razzia gegeben habe, die Anti-Korruptionsbehörde NABU habe das Gebäude nicht betreten. Auch hätten die Fragen, um die es bei der Befragung ging, nichts mit der Aval Bank oder RBI zu tun gehabt, sondern ausschließlich mit der früheren Tätigkeit Pysaruks und mit der VAB-Bank. "Man könnte nicht einmal Unterlagen bei uns recherchieren, weil der Fall mit uns überhaupt nichts zu tun hat", so Grüll.

Auch eine Festnahme wies Grüll zurück, Pysaruk sei zu Hause. Allerdings räumte Grüll ein, dass die Lage noch unübersichtlich sei, die RBI habe vorerst nur mündliche Informationen. Die RBI wisse auch noch nicht, ob Pysaruk als Beschuldigter oder als Zeuge befragt wurde und ob er seine Tätigkeit in der Aval Bank nahtlos fortführen kann. "Die Lage ist heute in der Früh nicht vollkommen klar", so Grüll.

Pysaruk war 2014/15 im Direktorium der ukrainischen Nationalbank, als der Bankensektor saniert wurde. Danach war er fünf Jahre beim Internationalen Währungsfonds (IWF) tätig, von wo er zur Aval Bank kam, so Grüll. Pysaruk sei als Aval-Generaldirektor von der ukrainischen Nationalbank approbiert.

Über den Fall haben bereits "Standard" und "Österreich" berichtet.

Aktuell verliert die RBI-Aktie in Wien nur noch 0,04 Prozent auf 23,25 Euro, nachdem sie am Morgen noch deutlich nachgegeben hatte. APA