Die Bank hat am Donnerstag die "notwendigen Unterlagen eingereicht, um ihre Schadensersatzansprüche gegen die österreichischen Vermögenswerte der Rasperia geltend machen zu können", teilte die RBI am Freitag mit. Im Oktober hatte ein Wiener Versäumnisurteil der RBI Schadenersatzansprüche von 3,15 Milliarden Euro zuerkannt.

Das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien ermöglichte dem Institut im Einklang mit europäischen Sanktionsbestimmungen, die Freigabe von Rasperia-Vermögen in Österreich bei der Finanzmarktaufsicht (FMA), die die zuständige Sanktionsbehörde für die Freigabe der STRABAG-Aktien ist, zu beantragen. Die FMA hat nun sechs Monate für eine Entscheidung Zeit.

Hintergrund der Causa ist die Entmachtung des russischen STRABAG-Kernaktionärs Rasperia im STRABAG-Konzern, zu der es 2022 im Zusammenhang mit EU-Sanktionen gegen den zumindest damaligen Holdingbesitzer und Milliardär Oleg Deripaska gekommen war. Rasperia und Deripaska fühlten sich ungerecht behandelt. Nachdem rechtliche Schritte in Österreich gescheitert waren, hatten die Russen in ihrer Heimat mehr Erfolg: Auf Grundlage von Beschlüssen des Handelsgerichts Kaliningrad konnte die Holdinggesellschaft Schadenersatz im Ausmaß von 2,4 Milliarden Euro bei der Raiffeisenbank Russland lukrieren. Die Bank war dabei nur wegen ihrer "Verwandtschaft" zum STRABAG-Kernaktionär Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien geklagt worden, der Eigentümerin der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, die ihrerseits 25 Prozent am Raiffeisenbank-Russland-Mutterkonzern RBI hält.

Die RBI-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 3,83 Prozent stärker bei 58,30 Euro, während STRABAG-Titel um 2,72 Prozent auf 105,80 Euro steigen.

bel/tsk

APA