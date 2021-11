RBI beschloss Nachtragsdividende für Corona-Zeit - RBI-Aktie im Minus

Das hat die außerordentliche Hauptversammlung heute Mittwoch beschlossen. Damit holt sie eine von der EZB wegen der Coronakrise für 2019 untersagte Dividendenauszahlung nach. Im April hatte die Hauptversammlung bereits für 2020 eine Dividende von 48 Cent je Aktie beschlossen.

Im vergangenen Jahr hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Banken aufgrund der Coronakrise empfohlen, ihre Dividenden bis auf weiteres massiv einzuschränken. Diese Empfehlung wurde aber im heurigen September nicht mehr verlängert. Man habe damals aber 1,00 Euro pro Aktie vom regulatorischen Kapital abgezogen - was dem ursprünglichen Dividendenvorschlag für 2019 entsprochen habe - um eine spätere zusätzliche Ausschüttung vornehmen zu können, sobald die EZB ihre Empfehlung aufhebe, hatte die Bank bereits im Oktober mitgeteilt.

"Unsere Kernerträge entwickeln sich sehr positiv. Zudem haben wir in den letzten Monaten einen deutlichen Anstieg der Kundenkredite gesehen und erwarten weiter eine lebhafte Kreditnachfrage. Mit der heutigen Dividendenentscheidung möchten wir einerseits unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Geschäftserfolg beteiligen, erhalten uns aber andererseits eine solide Kapitalbasis für weiteres Wachstum", kommentierte Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI, die heutige Entscheidung. Die Dividende wird am 17. November 2021 ausgezahlt.

In Wien zeigt sich die RBI-Aktie zeitweise um 0,49 Prozent tiefer bei 28,36 Euro.

