Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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05.10.2026 15:00:00

RBI-Chef Höllerer: "Wollen aktive Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen"

Die Raiffeisen Bank International will in der Ukraine wachsen. Dass das Institut nach wie vor in Russland präsent ist, tue dem keinen Abbruch, erklärte CEO Höllerer. In Moskau wolle man möglichst rasch aussteigenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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