RBI: Erwarten eine EZB-Zinssenkung erst im September

Die RBI-Finanzexperten rechnen damit, dass die EZB bei ihrer heutigen Zinssitzung keine Zinssenkung beschließen wird. "Wir erwarten einen solchen Schritt im September", sagte Raiffeisen-Analyst Matthias Reith am Donnerstag vor Journalisten in Wien. "Wir gehen davon aus, dass der Einlagesatz, der aktuell bei -0,4 Prozent liegt, um weitere 20 Basispunkte nach unten genommen wird auf -0,6 Prozent."

Auch am Markt insgesamt werde mit knapper Mehrheit keine Zinssetzung heute erwartet, so Reith. Anfang nächsten Jahres dürfte die EZB wieder anfangen, Staatsanleihen zu kaufen. "Das niedrige oder sogar negative Zinsumfeld wird uns noch eine Weile lang weiterhin begleiten. "Die Zeichen in der Eurozone stehen auf lower for longer."

In München hat Donnerstagfrüh auch der Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe erklärt, er glaube nicht, dass es von der EZB heute weitere Lockerungen der Geldpolitik gibt.

