RBI: Frühester Termin für Russland-Abspaltung Ende des Jahres

Der ursprünglich von der Raiffeisen Bank International (RBI) angesetzte Zeitplan für eine mögliche Abspaltung der Russland-Tochter dürfte sich verzögern. Gegenüber Analysten sagte Bankchef Johann Strobl am Dienstagnachmittag, dass eine Abspaltung frühestens Ende Dezember möglich sei. Im Mai hatte er noch einen möglichen Spin-off bis Ende September in Aussicht gestellt. Auch die Möglichkeit eines Verkaufs wird von der RBI nach wie vor ausgelotet.

Beide Optionen sind jedoch mit hohen bürokratischen Hürden verbunden und nehmen in ihrer Umsetzung viel Zeit in Anspruch, wie das Management in den vergangenen Monaten mehrmals betont hatte. Bei einem Verkauf bräuchte es einen nicht-sanktionierten Käufer und die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin müsste eingeholt werden.

Man sei in konstantem Kontakt mit den zuständigen Regulatoren und arbeite weiter an beiden Optionen. Die "informelle Phase" dauere jedoch länger als erwartet - der Prozess dürfte daher wohl komplexer sein als gehofft, insbesondere für einen potenziellen Spin-off, sagte Strobl.

Alles in allem sei man beim Verkauf bereits etwas weiter im Prozess als bei der Abspaltung. Es gebe auch einen Kaufinteressenten von außerhalb Russlands, bestätigte der Bankchef.

Generell strebe die Bank eine vollständige Dekonsolidierung der Russland-Tochter an. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass man am Ende gezwungen sei, einen Minderheitenanteil zu behalten. Wegen der vielen notwendigen regulatorischen Genehmigungen und der schwierigen geopolitischen Situation liege das Endergebnis aber nicht in der Hand der RBI. "Wir können nicht wählen", sagte Strobl.

Zu der laufenden Untersuchung der US-Sanktionsbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) sagte Stobl, dass die RBI alle Informationen geliefert hätte. Er sei zuversichtlich, dass die OFAC mit den zur Verfügung gestellten Informationen zufrieden sein werde. Einen Zeitplan, wann die Untersuchung beendet sein könnte, konnte er nicht geben. Im Jänner hatte die Bank ein Schreiben von den US-Amerikanern erhalten mit Fragen rund im das Zahlungsverkehrsgeschäft in Bezug auf Russland und die Ukraine. Die Fragen seien aber "allgemeiner Natur" gewesen, es sei jedoch nicht um bestimmte Geschäfte gegangen, sagte die RBI damals.

bel/phs

