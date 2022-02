RBI geht von "zielgerichteten" Sanktionen aus - Rückstellungen gebildet

"Wir nehmen an, dass die Sanktionen zielgerichtet sein werden und nicht Personen und Unternehmen treffen, die an der Eskalation nicht beteiligt sind", teilte das österreichische Institut am Donnerstag mit. Inwiefern allfällige Sanktionen die RBI treffen könnten, sei derzeit noch nicht abschätzbar.

Die RBI verwies darauf, dass ihre Töchterbanken in Russland und der Ukraine gut kapitalisiert seien und sich selbst finanzieren. Zudem habe die Bank bereits im vergangenen Jahr Rückstellungen gebildet sowie die Fremdwährungsabsicherung in Rubel erhöht. Oberste Priorität habe nun die Sicherheit der Mitarbeiter und der Kunden, erklärte die Bank.

