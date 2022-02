RBI-Gewinn stieg 2021 mit 1,37 Mrd. Euro über Vorkrisenniveau

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Kennzahlen und Details ---------------------------------------------------------------------

Die Raiffeisen Bank International (RBI) konnte ihren Gewinn 2021 deutlich steigern. Unterm Strich blieben 1,37 Mrd. Euro, das waren mehr als vor der Coronakrise. 2019 hatte die Bank ein Konzernergebnis von 1,23 Mrd. Euro erzielt. Auch zum Vorjahr 2020 (804 Mio. Euro) verzeichnete die RBI ein klares Gewinnplus. Für Unterstützung habe die Konjunkturerholung in den Kernmärkten gesorgt, teilte die Bank am Mittwoch mit. Die RBI ist in vielen CEE-Ländern sowie in Russland tätig.

Im vierten Quartal alleine lag das Konzernergebnis bei 317 Mio. Euro, das war weniger als im Quartal davor (443 Mio. Euro). Als Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt das Management 1,15 Euro je Aktie vor. Für das Geschäftsjahr 2020 wurden in zwei Tranchen insgesamt 1,23 Euro je Titel ausgeschüttet. Im April wurden 48 Cent je Aktie ausgeschüttet, im November - nach Ablauf der Empfehlung der Europäischen Zentralbank, die Dividenden massiv einzuschränken - gab es dann eine zusätzliche Dividende von 75 Cent je Titel für die Aktionäre.

Bankchef Johann Strobl ist mit den vorläufigen Zahlen zufrieden. "Wir haben unser Ergebnis deutlich gesteigert, Akquisitionen in strategisch wichtigen Märkten durchgeführt und sind in CEE die Nummer eins beim Arrangieren von Sustainable Bonds." Die geopolitischen Spannungen in Russland und der Ukraine beobachte die Bank sehr genau, aktuell laufe das dortige Geschäft aber normal. Im zweiten Halbjahr wurden mit Blick auf die Situation aber bereits Vorsorgen gebildet, so Strobl.

Im vierten Quartal 2021 wurden für Risikokosten (Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte) 150 Mio. Euro zurückgelegt. Das waren deutlich mehr als im Vorquartal mit 44 Mio. Euro. Im Jahresvergleich haben sich die Risikokosten jedoch deutlich verringert. Ende 2021 lagen sie bei 295 Mio. Euro, nach knapp 600 Mio. (598) zum Jahresende 2020. Die Neubildungsquote lag bei 0,30 Prozent (30 Basispunkten). Die Quote notleidender Kundenforderungen ("Non-Performing Exposure"/NPE) verbesserte sich von 1,9 Prozent Ende 2020 auf 1,6 Prozent.

Ertragsseitig stieg der Zinsüberschuss um 7 Prozent 3,33 Mrd. Euro an, dank höherer Kreditvolumina und höherer Leitzinsen in einigen Ländern Osteuropas. Der Provisionsüberschuss legte von um 18 Prozent auf 1,99 Mrd. Euro zu und war damit laut Angaben der Bank so hoch wie nie zuvor. Das Betriebsergebnis erhöhte sich von 2,24 Mrd. auf 2,59 Mrd. Euro.

Das Kundenkreditvolumen zog um 15 Prozent an und lag zum Jahresende bei 100,83 Mrd. Euro. Die Steigerung inkludiert noch die bulgarische Einheit, von der sich die RBI bis Mitte 2022 trennen wird. Wie im November bekannt wurde, verkauft die RBI ihre bulgarische Tochter, die Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, um 1,015 Mrd. Euro an die belgische Bankengruppe KBC und zieht sich damit aus dem Land zurück.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die RBI - ohne Berücksichtigung potenzieller geopolitischer Risiken in Osteuropa - mit einer Neubildungsquote bei den Risikovorsorgen von 40 Basispunkten und einem Kreditwachstum zwischen 7 und 9 Prozent. Darüber hinaus erwartet das Management eine Erhöhung der Verwaltungskosten "im oberen einstelligen Prozentbereich" sowie rund 100 Mio. Euro an Integrationskosten für die zugekaufte tschechische Equa Bank und die serbische Credit Agricole Srbija, hießt es im Ausblick.

Ohne Berücksichtigung dieser Integrationskosten geht die Bank von einer Kostenquote - dem Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen der Bank - von 55 Prozent aus. Aktuell liegt die Cost-Income-Ratio (CIR) bei 53,5 Prozent. Die harte Kernkapitalquote lag zum Jahresende 2021 bei 13,1 Prozent (Ende 2020: 13,6 Prozent). Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird eine Kernkapitalquote von rund 13 Prozent erwartet.

Mittelfristig peilt die Bank ebenfalls eine CIR von 55 Prozent und eine harte Kernkapitalquote von rund 13 Prozent an. Für die Eigenkapitalrentabilität (Konzern-Return on Equity/RoE) werden rund 11 Prozent angestrebt, Ende 2021 lag sie bei 10,9 Prozent. Weiters will die Bank mittelfristig 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses als Dividende ausschütten. Der Vorschlag für 2021 entspricht einer Ausschüttungsquote von 28 Prozent.

