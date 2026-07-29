Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
29.07.2026 18:12:10
RBI gewinnt Kampf um Addiko-Übernahme
Die Raiffeisen Bank International stach das preislich deutlich höhere Angebot der slowenischen NLB aus. Die Annahmefrist ist Mittwochnachmittag abgelaufenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
17:58
|Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.07.26
|Verluste in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|EQS-News: RBI zum Stand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Annahmefrist am 29. Juli 2026 (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-News: RBI on the status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares after expiration of the acceptance period on 29 July 2026 (EQS Group)
|
29.07.26
|Börse Wien in Grün: So steht der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
29.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Handel in Wien: ATX am Mittwochmittag fester (finanzen.at)