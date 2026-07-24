STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
24.07.2026 14:28:32
RBI greift nach Strabag-Anteilen: Was hinter dem Milliardenplan steckt
Die Raiffeisenbank International klagt die russische Miteigentümerin der Strabag. Die Bank könnte so ihr Russland-Problem lösen – und der Baukonzern neue Eigentümer bekommenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu STRABAG AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu STRABAG SE
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
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Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|56,40
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|Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
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|STRABAG SE
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