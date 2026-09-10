Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
10.09.2026 16:38:00
RBI-Klage gegen Russen: Grüne orten "abgekartetes Spiel" und stellen Fragen an Finanzministerium
Die Milliardenklage der Raiffeisenbank International gegen die russische Strabag-Miteigentümerin beschäftigt nun auch die Politik. Die Grünen verlangen umfassende AufklärungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
10.09.26
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
08.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Keine Impulse: ATX zum Handelsende im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
08.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Wien: ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
07.09.26
|ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|66,10
|0,38%
|Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|16,00
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.