RBI - Risikovorsorgen und Wertminderungen belasten Gewinn - Aktie legt zu

Trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr von über einem Drittel (minus 35,5 Prozent auf 368 Mio. Euro) hält die Raiffeisen Bank International (RBI) an ihrem Ausblick für das Gesamtjahr fest und rechnet mit einem geringen Kreditwachstum für 2020.

Das teilte die RBI am Dienstag mit. Auch an der Dividendenpolitik ändert die Bank vorerst nichts.

Wegen des weltweiten Wirtschaftseinbruchs rechnet die RBI mit einem "deutlichen Ergebnisrückgang für das laufende Geschäftsjahr", heißt es im Zwischenbericht. Im ersten Halbjahr standen unterm Strich 368 Mio. Euro, nach 571 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Dagegen stieg der Zinsüberschuss leicht um 2,5 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro an, der Provisionsüberschuss blieb unverändert bei 840 Mio. Euro. Bei den Kundenkrediten wurde ein Wachstum von 3 Prozent erzielt, trotz deutlicher Währungsabwertungen, so die Bank.

Das Konzernergebnis sei "durch direkte und indirekte Effekte aus der Covid-19-Krise belastet: Dies betrifft die Kreditrisikokosten sowie Auswirkungen von Zahlungsmoratorien und Wertminderungen bei Beteiligungen und Firmenwerten", heißt es in der Aussendung am Dienstag.

Die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte stiegen im Halbjahr deutlich von 12 Mio. Euro im Vorjahr auf 312 Mio. Euro an. Darin sind unter anderem Wertminderungen auf Beteiligungen und Firmenwerte in Höhe von 106 Mio. Euro und Anpassungen bei Krediten aufgrund von Zahlungsmoratorien im Ausmaß von 16 Mio. Euro erfasst. Zum Ende des Halbjahres waren 8,5 Mrd. Euro an Krediten Moratorien unterworfen. Für die Folgeperioden rechnet die RBI mit weiteren Effekten der Moratorien auf das Ergebnis.

Neben den Wertminderungen lasteten auch höhere Risikovorsorgen auf dem Gewinn. Für das Gesamtjahr geht die Bank von einer Neubildungsquote für die Risikokosten von 75 Basispunkten aus. Im ersten Halbjahr lag sie bei 66 Basispunkten (0,67 Prozent), im Vorjahreszeitraum lag sie noch bei 2 Basispunkten. Wegen der von der Coronakrise ausgelösten globalen Rezession buchte die Bank im ersten Halbjahr "zusätzliche zu erwartende Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von rund 158 Mio. Euro", so die RBI.

Das "notleidende Exposure" (NPE Ratio) lag bei 1,9 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert zum Jahresultimo. Dies sei laut der RBI vor allem auf das höhere Kreditvolumen zurückzuführen.

Auch an der Dividendenpolitik hält die Bank weiterhin fest und plant eine Dividendenausschüttung in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses. Die Hauptversammlung, die darüber entscheidet, ist vorerst auf Oktober verschoben. Ende Juli hatte die Europäische Zentralbank (EZB) Europas Banken gemahnt, wegen der Coronakrise bis 2021 auf Dividendenausschüttungen zu verzichten. Die heimische Finanzmarktaufsicht (FMA) unterstützt die Empfehlungen der europäischen Finanzaufseher.

Die Dividendenausschüttung basiere auf einer Zielquote für das harte Kernkapital (CET1) von rund 13 Prozent, schreibt die RBI. Zum Ende des ersten Halbjahres lagen bei der RBI die harte Kernkapitalquote bei 13,2 Prozent, die Kernkapitalquote bei 14,6 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent) und die Eigenmittelquote bei 17,5 Prozent (Vorjahr: 17,9 Prozent).

Die Bank befinde sich in "solider Verfassung und, habe "eine gute Kapitalausstattung und eine starke Liquiditätsposition", so RBI-Chef Josef Strobl laut Aussendung. Mittelfristig wird eine Kostenquote - das ist der Anteil der Kosten an den Einnahmen (Cost-Income-Ratio) - von 55 Prozent angepeilt. Aktuell liegt die Kostenquote bei 54,8 Prozent (Halbjahr 2019: 59,7 Prozent).

Die Raiffeisen-Aktie legt im Wiener Handel zwischenzeitlich 1,16 Prozent auf 15,73 Euro hinzu.

