Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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31.07.2026 08:50:11
RBI steigert Gewinn ohne Russland im Halbjahr um ein Viertel
Die Raiffeisen Bank International steigerte ihren Gewinn im ersten Halbjahr ohne Einbezug des Russland-Geschäfts auf 708 Millionen Euro. Dazu hat ein Wachstum bei den Kundenkrediten beigetragenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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