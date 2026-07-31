RBI steigert Gewinn ohne Russland im Halbjahr um ein Viertel

Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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31.07.2026 08:50:11

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