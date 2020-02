RBI stockt für 2019 Dividende erneut auf

Die börsennotierte Raiffeisen Bank International (RBI) wird die Dividende an ihre Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 leicht anheben.

Der Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung lautet auf 1 Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Für 2018 zahlte RBI 93 Cent Dividende pro Aktie aus, was damals die Hälfte mehr war als für 2017.

Der Dividendenvorschlag für 2019 bedeutet eine Ausschüttungssumme von 329 Mio. Euro.

Das Betriebsergebnis legte um 2 Prozent zu. Der Vorsteuergewinn war nach vorläufigen Angaben mit 1,767 Mrd. Euro um 0,8 Prozent höher als im Jahr davor. Der Konzerngewinn sank um 3,4 Prozent auf 1,227 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag für das Gesamtjahr nach vorläufigen Daten bei 3,54 (3,68) Euro.

Im vierten Quartal gab es mit 353 Mio. Euro einen höheren Gewinn als im Vorquartal (303 Mio. Euro).

Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss sind angewachsen. Die Kreditrisikokosten werden weiter als sehr niedrig beschrieben. "Wir haben 2019 ein sehr gutes Wachstum verzeichnen können und sind mit unserem Konzernergebnis zufrieden", schrieb Bankchef Johann Strobl in einer Aussendung. Vor allem die Kundenkredite legten um 13 Prozent zu, vor allem in der Konzernzentrale von Wien aus, in Russland und Zentraleuropa.

(APA) rf/gru