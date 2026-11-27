Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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27.11.2026 11:32:33
RBI treibt Freigabe des Strabag-Anteils von Rasperia voran
Bank hat notwendige Unterlagen zur Geltendmachung der Schadenersatzansprüche gegen Rasperia bei der FMA eingereichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Raiffeisen
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27.11.26
|Börse Wien: Börsianer lassen ATX Prime nachmittags steigen (finanzen.at)
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27.11.26
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26.11.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
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25.11.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
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|04.11.26
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