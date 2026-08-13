Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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13.08.2026 09:00:46
RBI turns upbeat as worst of Iran war shock recedes
The resilience is a welcome surprise for an economy that had appeared vulnerable to the surge in oil prices triggered by the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Raiffeisen
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13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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11.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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11.08.26
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
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10.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
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10.08.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
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07.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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07.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
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