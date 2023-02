RBI-Vorstandsmitglied Peter Lennkh zieht sich zurück

Peter Lennkh, Vorstandsmitglied in der Raiffeisen Bank International (RBI), wird sich in den kommenden Monaten auf eigenen Wunsch aus der Bank zurückziehen, berichtet die Tageszeitung "Der Standard" am Mittwoch. Er erreiche bald das 60. Lebensjahr und gehe in Pension. Ein genaues Datum für seinen Ausstieg gebe es noch nicht, auch die Nachfolge sei noch offen, sagte eine RBI-Sprecherin auf APA-Anfrage.

Lennkh ist in der Bank für die Bereiche Firmenkunden, Unternehmensfinanzierung, aber auch internationales Leasing - und daher auch für die derzeit von Sanktionen betroffene Leasing-Tochter in Russland - verantwortlich.

