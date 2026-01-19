RBL Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RBL Bank hat am 17.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RBL Bank 0,780 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent auf 47,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at