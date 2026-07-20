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20.07.2026 06:31:29
RBL Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RBL Bank hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,12 INR gegenüber 3,52 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 47,62 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,13 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,37 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 27,56 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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