RBL Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RBL Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,91 Milliarden INR – ein Plus von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RBL Bank 44,78 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 14,34 INR beziffert. Im Vorjahr hatte RBL Bank 11,81 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 177,97 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at