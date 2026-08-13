|
13.08.2026 06:31:29
RBZ Jewellers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
RBZ Jewellers ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RBZ Jewellers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RBZ Jewellers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 755,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!