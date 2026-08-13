RBZ Jewellers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RBZ Jewellers ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RBZ Jewellers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RBZ Jewellers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 755,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at