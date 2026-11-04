RBZ Jewellers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RBZ Jewellers stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,25 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at